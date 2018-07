Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect. In 11 iunie, Senatul a adoptat cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ. Pe 27 iunie, plenul Camerei Deputatilor a decis, inainte de votul final, retrimiterea…

- Proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru alesii locali, precum si eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, va intra joi la dezbateri si vot, in procedura de urgenta, in plenul…

- Potrivit unor surse citate de news.ro, pentru a nu vota motiunea de cenzura, PSD ar fi promis UDRM ca va introduce in proiectul de lege privind Codul administrativ un amendament care permite introducerea unui prag de 20% pentru limba materna in administratiile publice locale. Initial, acest amendamnet…

- Legile justiției și pensiile speciale pentru aleșii locali, procedura accelerata. Conducerea Camerei Deputaților a programat o ședința de plen pentru marți, de la ora 10:00, deși in programul uzual, ziua de marți era destinata lucrarilor in comisiile parlamentare. Pe ordinea de zi figureaza una dintre…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a adoptat miercuri, 6 iunie, un amendament care prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei mandate. “Persoanele alese incepand cu…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004, in sensul ca pierderea de catre alesul local a calitatii de membru al partidului politic pe lista caruia a candidat sa nu determine pierderea mandatului de ales local, in situatia unei fuziuni prin absorbtia partidului…

- Primarii, viceprimarii și președinții de consilii județene ar putea beneficia de pensii speciale. Un amendament facut de un deputat PSD la noul Cod Administrativ ar urma sa prevada indemnizatii speciale pentru categoriile amintite mai sus, anunța Hotnews.Citeste si: Senatoarea PNL Alina Gorghiu…