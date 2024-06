Senatul a adoptat și amendat un proiect de completare a Legii Cetațeniei, inițiat de Guvern, in calitate de prima Camera sesizata. Conform acestuia, cetațenia romana poate fi acordata la cerere unei persoane straine care este casatorita cu un cetațean roman și cu care conviețuiește in Romania de cel puțin 10 ani, conform Agerpres. Amendamentul a […] The post Legea Cetațeniei, modificata. Cetațenia romana va putea fi obținuta dupa 10 ani de casatorie appeared first on Puterea.ro .