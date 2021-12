Constanta: Un barbat care a amenintat pe Facebook un politist a fost retinut

In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta s au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj, in urma aparitiei in spatiul public a unei postari de pe o… [citeste mai departe]