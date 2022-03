Legea CENZURII TOTALE din Rusia a fost semnată! Ani grei de închisoare pentru încălcarea ei In plin razboi, Rusia vrea sa țina sub control lucrurile pe teritoriul sau, drept urmare, ia masuri drastice. Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea prin care impune cenzura totala in Rusia, iar jurnaliștii risca pana la 15 ani de inchisoare sau trimiterea intr-un lagar de reeducare. In urma intrarii in vigoare a legii, mai multe posturi occidentale și-au suspendat transmisia la Moscova. Legea CENZURII TOTALE din Rusia a fost semnata! Lista posturilor occidentale care nu vor mai emite in Rusia : 1. CNN 2. CBS News 3 Bloomberg 4. ABC News 5. BBC 6. CBC In ceea ce privește prevederile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

