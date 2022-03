Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, sambata, ca nu intentioneaza sa instituie legea martiala in Rusia, informeaza Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Vladimir Putin a semnat legea prin care impune cenzura totala in Rusia, iar jurnalistii risca pana la 15 ani de inchisoare sau trimiterea intr-un lagar de reeducare, scrie money.ro, precizand ca mai multe posturi occidentale si-au suspendat transmisia la Moscova.

- In plin razboi, Rusia vrea sa țina sub control lucrurile pe teritoriul sau, drept urmare, ia masuri drastice. Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea prin care impune cenzura totala in Rusia, iar jurnaliștii risca pana la 15 ani de inchisoare sau trimiterea intr-un lagar de reeducare.…

- Consiliul Federației Ruse urmeaza sa organizeze o ședința de urgența vineri, fapt care alimenteaza speculațiile deja larg raspandite la Moscova ca țara ar putea impune legea marțiala. Introducerea legii marțiale ar da autoritaților puteri mari de a limita libertatea de mișcare și libertatea de exprimare.…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat decretele de recunoastere a celor doua provincii separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk. Mai mult, parlamentul de la Moscova a autorizat desfasurarea de trupe rusesti in respectivele provincii. De la acest moment au inceput și mai tare sa se…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti sase raniti marti in bombardamente ale separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei, a anuntat armata, noteaza AFP.„Un soldat a fost ucis” in regiunea Lugansk, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al armatei, Pavlo Kovalciuk, fara a preciza unde au fost raniti…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…