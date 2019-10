Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea legii care modifica Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Legea permite ca examenul de rezidentiat sa se desfasoare in acest an pe 8 decembrie, stabilind ca, in 2019, cifra de scolarizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea legii prin care finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, anunța…

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea legii prin care finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate. Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Legea care prevede atributii extinse pentru Politie si Jandarmerie a fost initiata de parlamentarii PSD Florin…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. "Se instituie ziua de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului si culturii armene. Sarbatorirea acestei zile poate fi organizata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri". Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 30 octombrie ca 'Ziua pacientului ars', data ce va putea fi marcata de autoritatile administratiei…

- Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea prin care este eliminata ștampila din administrația publica. Actul normativ prevede ca instituțiile administrației publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze ștampila in relația cu cetațenii sau cu alte instituții. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.