- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, ca liberalii pregatesc o initiativa legislativa de modificare a legii Curtii Constitutionale care sa limiteze deciziile acestei institutii, astfel incat CCR sa nu mai poata da "ordine" presedintelui si Parlamentului, iar ordonantele de urgenta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, vineri, membrilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) suspendarea judecarii cauzelor privind Legile justitiei si Codurile penale asupra carora a fost sesizata Comisia de la Venetia. "Va inaintam respectuoasa solicitare de a suspenda solutionarea cauzelor…

- "Procurorul sau procurorii probabil considera ca trebuie cercetate faptele, nu stiu daca vor exista, daca voi fi convocat, ma voi duce sa pun la dispozitia procurorului informatiile pe care le detin, pe care in mare parte le-am prezentat in cuprinsul sesizarii", a declarat Ludovic Orban, potrivit…

- Situația e din ce in ce mai tensionata. PSD a abandonat politica pasiva care i-a adus numai caștiguri in clinciurile cu președintele Klaus Iohannis și a trecut la o ofensiva care il pune in fața unui paradox: ce e de facut de acum incolo? Este procedura de demitere a președintelui Romaniei cartea caștigatoare?…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, joi seara, ca prin motivarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie este incalcat principiul constitutional al independentei justitiei.