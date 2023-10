Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, procedurile administrative vor fi mai previzibile si se vor stabili reguli cadru aplicabile pentru orice procedura administrativa din administratia publica. Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 5 octombrie 2023, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Totodata, CES precizeaza ca s-a pronuntat deja printr-un aviz nefavorabil in legatura cu eliminarea prin ordonanta de urgenta a obligatiilor de predictibilitate si stabilitate ale Codului Fiscal. Masurile sunt neconvingatoare"Masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare. Guvernul si-a propus…

- In ciuda faptului ca nașterea este un proces natural, nu toți barbații sunt pregatiți sa participe la el. Funcția de reproducere este singura funcție de cuplu din organism, așa ca soții iau decizia de a ramane insarcinata și soții iau decizia de a fi impreuna sau nu in timpul travaliului. Cel mai rau…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se schimba clasficarea locuințelor din Romania, dar se va plati și TVA diferențiat in funcție de gradul de finisare. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani,…

- Valoarea voucherelor de vacanța va crește oficial de la 1.450 de lei la 1.600 de lei pentru fiecare angajat. Creșterea este prevazuta doar pentru bugetarii care au salariul /angajat, dar pana la salariul de 8000 de lei net. Asta inseamna ca toți angajații din sistemul bugetar care depașesc 8.000…

- Deputatul Forța Dreptei, Adrian Oros, a lansat un atac nimicitor la adresa ”echipei caștigatoare”, PNL - PSD, pe care o acuza ca va distruge mediul de afaceri din Romania cu masurile economice.”Iresponsabilii din guvern vor sa iși ”asume raspunderea”.Repetenții din guvernul socialist vor asasina mediul…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat, joi, pe ministrul agriculturii, Florin Barbu, pentru ordonanța care plafoneaza adaosul comercial pentru unele produse și pentru ca ar merge zilnic in supermarketuri pentru a verifica prețurile. ”Fiecare ministru și demnitar trebuie sa faca la fel in magazinele…

- Guvernul se va reuni, joi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun, informeaza Agerpres.Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea…