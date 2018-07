Legea care va schimba RADICAL Internetul

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European și-a anunțat decizia de a incepe negocierile cu statele membre referitoare la directiva privind drepturile de autor. Votul pentru a confirma sau a respinge decizia comisiei va avea loc joi.

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis trimiterea la Comisia pentru regulament, pentru raport, a proiectului care modifica Regulamentul Camerei, al deputatul PSD, Eugen Nicolicea. Initiativa prevede sanctionarea deputatilor scandalagii, in sensul evacuarii acestora de la sedintele de plen.

- "Noi sustinem in continuare varianta pragului de 10.000 de euro concomitent cu extinderea termenului de implementare a legii pentru inceputul anului 2019. Un termen prelungit ne-ar permite sa introducem in Romania solutii noi pentru a rezolva problema costurilor acceptarii de catre comercianti a…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind organizarea judiciara, in forma initiala, prin care se infiinteaza o sectie speciala pentru investigarea faptelor comisiei de magistrati, respingand astfel cererea de reexaminarea a presedintelui Klaus Iohannis.…

- Pe ordinea de zi a plenului Senatului, de miercuri ora 10.30, apare Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Votul final va fi dat de senatori incepand cu ora 12.00, informeaza Mediafax. Dupa votul la Senat, camera decizionala pentru aceasta initiativa, proiectul de lege se va reintoarce la…

- Comisia juridica si Comisia de industrii din Camera Deputatilor au adoptat, joi, un amendament al PSD care prevede ca presedintele Consiliului Concurentei trebuie sa fi ocupat anterior functii de conducere pentru o perioada de cel putin 15 ani. Daca prevederea intra in vigoare, actualul presedinte al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 30 mai sesizarea PNL referitoare la hotararea Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, au precizat, miercuri, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. PNL a anuntat marti ca a depus sesizarea de neconstitutionalitate…