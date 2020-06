Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic din 2006 si pentru completarea Ordonantei de Urgenta din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea conform careia poate beneficia de reducere a varstei de pensionare si personalul din sistemul de aparare care a fost trecut in rezerva sau in cazul caruia raportul de serviciu a incetat ca urmare a reorganizarii unitatii si reducerii unor functii. Conform…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice ca,incepand de astazi, 18 mai 2020,efectueaza plațile aferente ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta. Legea are ca obiect de reglementare amanarea, la cerere, de la plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, anunța Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, o lege inițiata de doi deputați liberali de Alba, alaturi de un deputat PSD. Este vorba despre legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Actul normativ a fost inițiat de Florin Roman, Claudiu Racuci…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind Codul aerian, nota de prezentare si legea in original.Legea are ca obiect de reglementare activitatile aeronautice civile si militare pe teritoriul si in spatiul aerian national si stabileste institutiile…