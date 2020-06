Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, CCR cu privire la Legea pentru deschiderea tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Republica Ungaria. Legea prevede deschiderea punctului internațional...

- Incepind de astazi, ora 08:00, și-au reluat activitatea mai multe puncte de trecere situate la frontiera cu Ucraina, anunța Poliția de Frontiera. Este vorba despre punctele de trecere: PTF comun Palanca-Maiaki-Udobnoe (rutier/internațional); PTF Ocnița - Sokireani (rutier/internațional); PTF Larga -…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede inceperea de catre Guvernul Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria).S-au…

- Guvernul de la Kiev a decis reluarea activitații a 66 de puncte de control de la frontiera cu UE și Republica Moldova, informeaza UNIAN.Ministrul de Interne Arsen Avakov a anunțat ca in Ucraina a fost introdus regimul de carantina adaptiva, pana in adata de 22 iunie.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 812 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 1 491 traversari persoane, dintre care 851 treceri la frontiera moldo-romina, 636 treceri la frontiera cu Ucraina și patru treceri aeriene.…

- Curtea Constituționala susține, intr-un comunicat de presa, ca hotararea CEDO in cazul Laurei Codruța Kovesi nu o vizeaza și reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis, susținand ca indemnarea publica la revizuirea deciziilor Curții este „o atingere extrem de grava” adusa independenței sale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca decizia CEDO referitoare la cazul Laurei Codruta Kovesi este una fara precedent si nu poate ramane fara consecinte. „Astazi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca doamnei Kovesi i-au fost incalcate drepturi fundamentale in urma deciziei Curții Constituționale…

- "Este vorba despre situatia cetatenilor romani care tranziteaza pe jos frontiera Nadlac 1, cetateni care vin din ungaria fiind declarati asimptomatici. Ieri am avut peste 50 de persoane care au trecut pe jos prin vama. Am avut noroc ca primii 35 se duceau spre aceeasi localitate si i-am transportat…