- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in unanimitate, un proiect de lege care prevede includerea in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si a reprezentantilor Politiei de frontiera, pe langa Jandarmerie si inspectoratele pentru situatii de urgenta, conform AGERPRES. Proiectul de lege are ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand din anul 2020. Legea vizeaza completarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, in sensul introducerii unei norme privind majorarea valorii alocatiei cu indicele anual de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea in munca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Actul normativ a fost adoptat, marti, de Camera Deputatilor in calitate de for decizional.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Poliției.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, potrivit Agerpres. Legea care prevede atributii extinse pentru Politie si Jandarmerie a fost initiata de parlamentarii…

