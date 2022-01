Legea care permite sinuciderea asistată a intrat în vigoare în Austria Noua lege care permite sinuciderea asistata a intrat in vigoare in Austria, sambata. Conform legii, persoanele cu varsta de peste 18 ani care sufera de boli terminale sau au afectiuni permanente si debilitante pot opta pentru a fi ajutate sa-si puna capat zilelor, noteaza bbc.com. Parlamentul a aprobat legea in decembrie, dupa o decizie a Curtii Constitutionale cu privire la aceasta problema. Fiecare caz care va face obiectul legii va fi evaluat de doi doctori, dintre care unul trebuie sa fie expert in medicina paliativa. Ei stabilesc daca pacientul este capabil sa ia aceasta decizie in mod independent.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

