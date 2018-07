L​egea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata joi seara in Monitorul oficial (nr. 595/12.07.2018). Ea intra in vigoare la 3 zile de la publicare, adica incepand de luni. potrivit documentului, ”Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinații, dupa aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea trimestriala a profitului catre acționari sau asociați se poate efectua opțional, in cursul exercițiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri…