Curtea Constitutionala a admis, joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor obiectiei, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 150/2022 […]