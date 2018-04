Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat varianta modificata a legilor justiției dupa avizul primit de la Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei. Modificarile au fost facute dupa deciziile Curții Constituționale. Camera Deputaților a votat deja modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si…

- Vremea a fost mai rece fața de normalul termic al acestei perioade. Cerul a fost noros. Pe arii extinse s-au semnalat predominant precipitații sub forma de ninsoare. Stratul nou de zapada a masurat intre 15 și 20 cm. Cantitatea maxima de precipitații a fost 17 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat slab, la…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a redepus in Parlament o initiativa legislativa care prevede castrarea chimica a pedofililor. Este vorba de un proiect mai vechi, pe care l-a depus si in 2014, insa nu a avut sanse prea mari de reusita.

- "Ordinul ar putea intra in vigoare in aceasta primavara", a declarat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE. Mai exact, consumatorii care vor sa produca energie regenerabila in capacitati mai mici de 100 de kW vor putea livra energia in retea, iar distribuitorii din zona respectiva vor fi obligati…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Mii de oameni din Delta Dunarii nu au energie electrica, caldura si apa potabila de trei zile din cauza viscolului Din cauza viscolului, sute de stalpi si cabluri din reteaua electrica s-au rupt, lasand in bezna orasul Sulina si cel putin 7 comune, lasand peste 10.000 de oameni fara energie electrica,…