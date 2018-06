Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Oancea, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni, a fost demisa. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a numit vineri, 1 iunie, un nou manager interimar la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar -Arseni, pe doctorul Cristian Toma. Cristian Toma a fost președinte-director general al Casei de Asigurari…

- Gabriel Diaconu trage un semnal de alarma in ceea ce privește ”coma profunda” in care se afla platforma informatica integrata din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Baza de date a CNAS este blocata si rareori medicii mai reusesc sa o acceseze. Din acest motiv, in urma cu cateva zile, medicii…

- Intr-un comunicat emis de CNAS, preluat si de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, se arata ca, pentru perioada de timp in care sistemul informatic nu a functionat, CNAS ia in calcul validarea serviciilor medicale conform regulilor valabile pentru perioadele de indisponibilitate a PIAS. Potrivit…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cere medicilor sa nu amane tratamentele pacientilor, chiar daca sunt probleme cu functionarea cardului de sanatate. Solicitarea vine dupa ce in ultimele zile mai multi medici de familie s-au plans ca sistemul informatic al cardului este mai mult blocat. Ei au…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca, in 2018, vor fi tiparite noi carduri de sanatate, in condițiile in care anul acesta iși pierd valabilitatea primele carduri emise. “Romanii...

- Anunt de ultima ora de la CNAS! Ii afecteaza pe toti romanii! Ce se va intampla de anul acesta cu cardurile noastre de sanatate? CNAS a anuntat ca toti romanii vor primi alte carduri de sanatate in decursul acestui an, cele vechi fiind anulate chiar daca au fost deja revendicate. Cu toate ca unii romani…

- Bolnavii spun ca nu au acces la tratament din cauza unor neintelegeri aparute intre medici, pe de o parte, si intre medici si manager, pe de alta parte. Conflictul a aparut dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate, care a constatat „deficiente in coordonarea Programului national de hemofilie,…

- Anunț de ultima ora de la CNAS. Cu toate ca unii salajeni nici macar nu si-au ridicat vechile carduri de sanatate, iar altii nu le-au validat, anul urmeaza sa primeasca altele. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. “Romanii detin…