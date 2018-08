Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters.Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

- "Avem acum schimbata legislația pe achiziții publice și pe parteneriatul public privat. Nimeni nu mai poate sa invoce o legislație care sa impiedice. Nu! Acum doar sa dea drumul la proiecte. Daca nu dau, atunci, intr-adevar, este incompetența unor echipe de la nivel central sau de la nivel local.…

- Deputatul Nicusor Dan a atras atenția, miercuri, ca in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea. ”In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va castiga cel mai…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat, miercuri, ca, in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea pentru a majora procentul de castig al statului roman.

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde…

- Deputatul neafiliat Remus Borza sustine modificarile aduse de Camera Deputatilor la legea offshore si ii indeamna pe capitalisti „la munca, nu la intins mana”, precizand ca ei „au de unde sa plateasca impozit statului roman pe o resursa proprietate a statului roman”.

- Micii producatori de energie electrica vor putea valorifica surplusul pe care nu il consuma. Este o prevedere adoptata de Comisia pentru Industrii și Servicii, in demersul sau de a modifica Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.…

- Vești proaste legate de activitatea celui mai mare producator de energie din Romania. Veniturile Hidroelectrica ar putea scadea semnificativ in perioada urmatoare, din cauza legislației de mediu, anunța Realitatea Tv.Citeste si: DESCINDERI in forța. Evazioniștii din trei județe, CALCAȚI de…