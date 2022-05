Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, miercuri, ca sunt neconstitutionale anumite prevederi din Codul Comunicatiilor, adoptat de Parlament pe 2 martie anul acesta, act normativ prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica cu resurse IP aveau obligatia sa sprijine procurorii și serviciile de informații prin acordarea continutului criptat al comunicatiilor tranzitate in retele […] The post Legea care le permitea serviciilor accesul la comunicații, neconstituționala. CCR: „Este incompatibila cu drepturile fundamentale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…