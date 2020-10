Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat miercuri ca susține amanarea alegerilor parlamentare pentru martie 2021, in contextul pandemiei și al deciziei Curții Constituționale, care a respins sesizarile la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Guvernul nu accepta creșterea pensiilor cu 40% votata in Parlament și va ataca legea la Curtea Constituționala. El a acuzat „criminalii economici de la PSD” ca nu fac altceva decat sa indrepte Romania spre incapacitate de plata. „Am ținut cont de nevoia…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi ca Legea 173/2020, prin care Parlamentul a interzis Guvernului, pe o perioada de doi, vanzarea participatiilor detinute de stat la companii, trebuie modificata. "E vorba de acea celebra lege - 173/2020, prin care Parlamentul, pe o perioada…

- "Suntem inca in stare de alerta si au depus aceasta motiune, desi este in afara sesiunii Parlamentului. Sunt aceiasi oameni care au pus conditii la prelungirea starii de urgenta, la prelungirea starii de alerta, aceiasi oameni pe care i-am numit criminali atunci. Criza din sanatate nu s-a…

- Premierul Romaniei a mentionat faptul ca in ultimii 30 de ani nu a fost intalnita o astfel de situatie. Citeste si: Mastile vor deveni obligatorii si in spatii deschise in Romania. Orban: Masura va fi decisa la nivelul fiecarui judet in parte "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul…

- Consilierul primului ministru, Vitalie Dragancea, se arata nemulțumit de decizia Curții Constituționale privind imposibilitatea desfașurarii scrutinului parlamentar anticipat odata cu cel prezidențial. „Daca pe toate le decide Curtea Constituționala, atunci sa lichidam Parlamentul, Guvernul, CEC –ul,…

- Guvern: Proiect de lege pentru a menține izolarea la domiciliu și carantina Foto: gov.ro. Guvernul va adopta saptamâna viitoare un proiect de lege pentru a menține izolarea la domiciliu și carantina, în cazul contactului cu un pacient infectat cu coronavirus. Declarația a…