- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 iulie, actul normativ care vizeaza modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica, a informat Administrația Prezidențiala. Concret, potrivit actului normativ, producatorii și furnizorii agentului termic au acum obligatia…

- „Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii…