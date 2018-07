Legea care interzice schimbarea graniţelor oraşelor pe criterii etnice, atacată la CCR de președintele Iohannis Legea care interzice schimbarea granitelor oraselor pe criterii etnice, atacata la CCR de președintele Iohannis. Este vorba despre o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei. „Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), precum si ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75”, spune Iohannis in sesizare, amintind ca Parlamentul i-a transmis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

