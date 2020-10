Ziarul Unirea Legea care interzice referirea la identitatea de gen in școli, in discuție la CCR. Precizarile lui Klaus Iohannis Curtea Constitutionala s-ar putea pronunta, miercuri sau joi, pe sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea articolului 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011, prin care se interzice in institutiile de invatamant referirea la identitatea de gen, transmite Agerpres. Potrivit Administratiei Prezidentiale, legea contravine unor prevederi constitutionale referitoare la... Legea care interzice referirea la identitatea de…