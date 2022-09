Guvernul vrea sa adopte miercuri proiectul de lege care va interzice folosirea și achiziția de produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Rusia sau aflate sub controlul acestei țari, pe motiv ca, in contextul razboiului din Ucraina, Rusia ar putea exploata aceste soft-uri intr-un atac cibernetic. In nota de fundamentare sunt date ca exemplu companiile rusești Kaspersky și Group-IB.