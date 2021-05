Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Texas se pregateste sa-l execute miercuri pe un afro-american condamnat la pedeapsa capitala pentru uciderea unei octogenare, in pofida faptului ca acesta a incercat sa obtina clementa guvernatorului printr-o inregistrare video putin obisnuita, informeaza AFP. In aceasta inregistrare…

- Proiectul Guvernului privind Legea 5G a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, doar un singur deputat votand impotriva, iar 23 alegand sa se abtina. Actul normativ a trecut in forma transmisa de Guvern, fara a fi modificat niciun amendament.

- Dan Ivan, senator USR PLUS Maramures : Legea consumatorului vulnerabil de energie a fost adoptata de Senat. In urma adoptarii Legii consumatorului vulnerabil de energie a fost simplificata birocratia, iar procedura de aplicare pentru acest tip de ajutor a suferit si ea modificari in favoarea beneficiarilor.…

- Deputatii au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi (310), proiectul de lege privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, informeaza Agerpres.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a scos la concurs un post de femeie de serviciu. Este vorba de un post vacant aparut ca urmare a pensionarii unei salariate. A fost publicat anunțul cu privire la selecția unei ingrijitoare. In data de 12 aprilie este programata proba practica, iar pe 15 aprilie…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, funcție publica specifica de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Poliția Locala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

- PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, funcție publica de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului…