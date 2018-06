Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica si Comisia pentru transporturi ale Camerei Deputatilor au dat marti un raport favorabil pentru proiectul de lege pentru modificarea art.109 din Codul Rutier, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri, cu 500-1.000…

- Comisia juridica si Comisia pentru transporturi ale Camerei Deputatilor au dat, marti, un raport favorabil proiectului de lege pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri, cu 500-1.000 de metri…

- Initiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, sustine ca radarele trebuie semnalizate la fel cum se face in toate tarile civilizate, iar masurile asemanatoare in alte tari au dus la scaderea numarului de decese in accidentele rutiere. Deputatul USR Catalin Drula a spus ca proiectul…

- Radarele, doar la vedere. Deputații juriști au dat unda verde pentru interzicerea polițiștilor care ”stau la panda”. Proiectul de lege obliga, astfel, ca radarele sa fie instalate doar in mașini de poliție inscripționate ca atare, urmand sa fie presemnalizate cu 500-1000 de metri inainte, la fel și radarele-pistol,…

- Depașirea pe linia continua, respinsa la vot in Comisia de Transporturi Proiectul de lege prin care se permitea depașirea pe linia continua, respinsa la vot în Comisia de Transporturi. A fost respinsa și propunerea de majorare a limitelor de viteza pe drumurile modernizate …

- „Este o rețea de autostrazi minunata in Occident. De ce au venit multinaționalele aici? Pentru ca sunt salarii mici. Cand o sa avem autostrazi, o sa avem salarii mari. Și tot vor pleca. Catre alte zone fara autostrazi, dar cu salarii mici”, este afirmația ministrului Transporturilor. Cel care a…

- Unda verde pentru traseismul alesilor locali. Deputatii au adoptat un proiect de lege prin care primarii si consilierii locali care au fost alesi pe listele unei formatiuni politice fondata prin fuziune sa nu-si mai piarda mandatul, in caz de demisie. Este o forma prin care alesii locali PMP pot parasi…

- Proiectul de lege care prevedea ca radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei, nu a trecut de Comisia de Transporturi, asta deși a fost votat in Senat in 7 martie. Situația a starnit un mic „razboi” pe paginile de facebook…