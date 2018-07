Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de apartamente care au datorii sunt incolțiți de un nou proiect de lege promulgat recent de președintele Klaus Iohannis. Sunt luați in vizor cei care nu și-au platit intreținerea de cel puțin doua ...

- Proprietarii de apartamente care au datorii sunt incolțiți de un nou proiect de lege promulgat recent de președintele Klaus Iohannis. Sunt luați in vizor cei care nu și-au platit intreținerea de cel puțin doua luni.AVERI Firea, salariu de aproape 10.000 de lei; Negoita și Toader, plini de…

- Vești rele pentru cei care intarzie cu plata intreținerii. Prin noua lege inițiata de Guvern și promulgata joi de președinte, Asociațiile de proprietari vor putea pune ipoteca pe apartamentele romanilor care au intaziat cel puțin doua luni cu plata intreținerii. Pentru recuperarea datoriei se poate…

- Asociațiile de proprietari vor putea pune ipoteca pe apartamentele romanilor care au intaziat cel puțin doua luni cu plata intreținerii. Pentru recuperarea datoriei se poate merge pana la executare silita. Noua lege a asociațiilor de proprietari, a fost inițiata de Guvern și promulgata de președintele…

- Asociațiile de proprietari vor putea pune ipoteca pe apartamentele romanilor care au intaziat cel puțin doua luni cu plata intreținerii. Pentru recuperarea datoriei se poate merge pana la executare silita, se arata in noua lege a asociațiilor de proprietari, inițiata de Guvern și promulgata joi de președintele…

- Legea nr. 176/2018 privind internshipul a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Prevederile ei se vor aplica din 18 august 2018. Programul de internship reprezinta activitatea specifica desfașurata de intern pe o perioada de timp limitata in cadrul unei organizații- gazda, care are ca scop aprofundarea…

- Noua lege a asociațiilor de proprietari care se afla la promulgare la presedintele Iohannis le da posibilitatea administratorilor de bloc sa inscrie la cartea funciara o ipoteca imobiliara contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului.

- Romanii care au in plan sa cumpere o masina second-hand trebuie sa stie ca din 20 de mai se schimba o prevedere legislativa. Cumparatorii mașinilor la mana a doua vor fi amendati daca nu anunța tranzacțiile in 90 de zile, aceasta este schimbarea din Codul Rutier care se va aplica din 20 mai 2018. In…