Legea care elimina pensiile speciale acordate parlamentarilor a fost declarata neconstituționala de catre judecatorii CCR. In acest context, parlamentarii care s-au adresat instanțelor de judecata iși vor primi retroactiv pensiile. Principala problema invocata de magistrați ține de procedura și de faptul ca legea care le interzice nu ar fi avut toate avizele necesare. Senatorii și deputații care au parte de aceste beneficii le-ar putea primi dupa publicarea deciziei CCR in Monitorul Oficial. Cateva zeci de fosti parlamentari au atacat in instanta, pana la acest moment, eliminarea acestor pensii.…