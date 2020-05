Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care creeaza cadrul legal pentru ca medicii specialisti sa poata asigura servicii temporare de specialitate prin intermediul caravanelor medicale. Actul normativ pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii vizeaza zonele cu acoperire deficitara cu servicii medicale. "In acest caz, caravana medicala se poate desfasura cu notificarea directiei de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in cladiri care poseda autorizatie sanitara de functionare sau in corturi medicale special…