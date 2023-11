Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a admis sesizarea USR și Forța Dreptei privitoare la legea care ar permite unor medici sa ocupe funcții de conducere in spitalele publice pana la varsta de 70 de ani. Sesizarea se refera la Legea privind aprobarea OUG 150/2022 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații și a Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist și cu tulburari de sanatate mintala. In comunicatul CCR publicat joi, se…