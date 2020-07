Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza primele cazuri de pacienți cu simptome ușoare care, dupa ce refuza internarea, revin la spital cu forme grave. Timp in care parlamentarii nu se pot pune de acord cu proiectul privind regimul izolarii, carantinei și internarii a pacienților cu SARS COV 2.

- Ministerul Justitiei a depus un punct de vedere luni la Comisia juridica a Senatului privind proiectul de lege referitor la carantinare si izolare, presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, precizand ca acest text va fi dezbatut cu atentie."Multumesc pentru invitatia pe care am…

- Marcel Ciolacu susține ca legea carantinei nu va fi votata in Senat pana cand premierul și ministrul Sanatații nu vor veni sa lamureasca toate aspectele discutabile din actul normativ. Lideul PSD a mai spus ca proiectul de lege nu are avizul Ministerului Justiției. „Nu se va vota legea in Senat pana…

- Mai mulți medici din Romania se impotrivesc detașarii obligatorii acolo unde ar fi nevoie de ei și au semnat o scrisoare deschisa in acest sens. Detașarea obligatorie apare in legea carantinei și izolarii, act normativ aflat in dezbatere la Senat.

- Legea carantinei va ramane in Parlament cat va fi nevoie, a anunțat social democratul Robert Cazanciuc. PSD susține ca proiectul guvernului privind carantina și izolarea lasa loc la abuzuri și nu este aplicabil. Așa ca solicita avizele de la Ministerul Justiției și CSM.

- Federatia SANITAS din Romania solicita Senatului sa analizeze cu atenție legea carantinei si izolarii, susținand ca angajații din sistemul medical au ajuns „sclavi din punct de vedere al drepturilor/relațiilor de munca și inchizitori din punct de vedere al obligațiilor la locul de munca”. „Federația…

- S-au înregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua împotriva si 3 abtineri. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în Comisia juridica amânarea pâna luni a dezbaterilor asupra proiectului privind carantinarea si izolarea, pentru a studia practicile Uniunii…

- Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic este necesar pentru oprirea raspandirii bolii, a declarat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul dezbaterilor privind acest act normativ din Comisia juridica…