- Dupa trei zile de dezbateri și negocieri aprinse senatorii Comisiei juridice au votat miercuri noapte pe articole, proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. In consens cu reprezentanții Guvernului, senatorii au facut…

- Dupa o ședința de cateva ore a Comitetului Executiv Național al PSD, social-democrații au decis sa nu voteze, in Senat, Legea privind Carantina și Izolarea, in forma adoptata de Camera Deputaților, dupa...

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat revoltat și indignat dupa amânarea unei decizii în senat pe legea carantinei și izolarii. El a comentat ca nu înțelege „încapațânarea PSD de a trage de timp și a pune bețe în roate” guvernului, în condițiile în…

- Senatorii amana o decizie in privința proiectului de lege privind carantina și izolarea, inițiat de guvern și adoptat cu modificari de deputați. Votul fusese anunțat pentru sambata, insa senatorii juriști au decis ca acesta sa fie amanat pentru luni. Vineri, Comisia juridica a Senatului a discutat,…

- Comisia juridica a Senatului va discuta, vineri, proiectul de lege privind carantina si izolarea adoptat, joi seara, de Camera Deputatilor. Plenul Senatului va vota, tot vineri, propunerea legislativa, aflata in procedura de urgenta in Parlament, in calitate de for decizional. Pana acum, doar doua…

- Proiectul guvernului privind carantina și izolarea este pe masa comisiei juridice din Senat. Principalele noutați vizeaza izolarea obligatorie pentru bolnavi, in spital sau la domiciliu și instituirea carantinei prin ordin al Direcțiilor de Sanatate Publica, pentru fiecare suspect in

- Premierul Ludovic Orban, la Parlament Foto: cdep.ro Premierul Ludovic Orban merge luni în Camera Deputaților, unde este invitat la o dezbatere pe tema achizițiilor de maști de protecție facute de UNIFARM în timpul starii de urgența. Reporter Amalia Bojescu - " Premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca faptul ca CCR a declarat amenzile date in starea de urgența neconstituționale, nu inseamna ca acum nu se mai dau amenzi. Premierul a afirmat ca amenzile au fost majorate pentru a crește gradul de conformare la reguli. „Sunt amenzile care au fost incluse in ordonanța.…