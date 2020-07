Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere afirmatiile false facute in spatiul public de catre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, referitoare la presupusa absenta a avizului Ministerului Justitiei asupra proiectului de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice…

- S-au înregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua împotriva si 3 abtineri. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în Comisia juridica amânarea pâna luni a dezbaterilor asupra proiectului privind carantinarea si izolarea, pentru a studia practicile Uniunii…

- Grupurile parlamentare dezbat și voteaza in Camera Deputaților, la ora transmiterii acestei știri, proiectul de lege privind carantinarea și izolarea in cazul unei epidemii.Dezbaterile au fost deschise de Raed Arafat care a asigurat ca proiectul este pus in acord cu toate deciziile CCR.…

- Deputatul PSD Florin Tripa a transmis miercuri ca „penelistii demonstreaza din nou ca nu sunt in stare sa legifereze corect, transparent si constitutional”.„Guvernul PNL a incalcat iar legea si Constitutia pentru ca a elaborat si a aprobat fara sa puna in dezbatere publica proiectul de lege…

- Guvernul a adoptat legea privind carantina și izolarea. Proiectul de lege vine dupa decizia CCR privind carantinarea si izolarea persoanelor contaminate cu noul coronavirus. Legea va ajunge in regim de urgența in Parlament.

- 65 dintre cele aproape 100 de persoane internate in centrul de carantina al Primariei Capitalei au plecat acasa la cerere, a anunțat sambata viceprimarul Aurelian Badulescu. Toți cei 65 ajunsesera in carantina pentru ca au incalcat regula izolarii la domiciliu. In centru au mai ramas 30 de persoane,…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu privire la neclaritatea articolului 25 din Legea privind reforma in domeniul sanatații, care lasa loc ministrului Sanatații sa emita ordin pentru a institui masura carantinei, izolarii/internarii, ca prevenție anti-COVID-19. Renate Weber a declarat,…

- Autoritațile locale germane au comunicat ca in cadrul cercetarilor suplimentare realizate de catre acestea, printre persoanele confirmate a fi infectate cu COVID-19 se numara și 47 de cetațeni romani. Citește și: Romani infectati cu coronavirus, intr-un abator din Germania. In total, 92 de…