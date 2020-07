Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații pare ca s-a sucit pe legea carantinarii, dupa o discuție cu Raed Arafat și susțin o varianta considerata acceptabila și de guvernanți. Una din principalele doleanțe ale lui Raed Arafat a fost posibilitatea detașarii medicilor in timpul starii de alerta, iar PSD a acceptat, scriu jurnaliștii…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie. Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru", doua voturi „impotriva" si 36 de abtineri. Propunerea legislativa adoptata de Camera Deputatilor, in procedura de urgenta, merge la promulgarea…

- In favoarea raportului de respingere a proiectului au votat 75 de senatori, 46 au fost impotriva si 9 s-au abtinut. Potrivit proiectul de lege al Guvernului, domeniile in care Executivul propune sa emita ordonante pe perioada vacantei parlamentare sunt: finante publice si economie; lucrari…

- Camera Deputatilor a respins miercuri ordonanta de urgenta prin care Guvernul Orban amana cu sase luni intrarea in vigoare a legii date anul trecut de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. 209 de deputati au votat „pentru”, 98 s-au abtinut iar 3 au votat „impotriva”. 209 voturi pentru, 98 abtineri,…

- Medicul Catalin Graur, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, suspendat din functie in data de 13 aprilie a.c., in plina pandemie de coronavirus, pe motiv ca asa a “dorit” prefectul Gheorghita Berbece, a contestat Ordinul ministrului sanatatii in instanta. Dosarul ce are ca obiect “suspendare…

- UPDATE: Camera Deputatilor a adoptat proiectul Guvernului privind masurile prevazute in timpul starii de alerta, fiind facute mai multe modificari. S-au inregistrat voturi 267 ‘pentru’, 26 ‘impotriva’ si 5 abtineri. Deputații juriști au fost convocați pentru o noua ședința a comisiei, dupa ce legea…

- Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 29 aprilie, a fost citita, in plen, de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. Senatul a respins pe 28 aprilie, in calitate de prima Camera sesizata, raportul…

- Parlamentul a decis sa modifice legislatia privind zilele libere platite pe care parintii le pot lua, pentru a sta cu copiii, in perioadele in care scolile sunt inchise. Votul urmeaza sa fie dat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. In prezent, legea care acorda 75% din salariu parintelui care sta…