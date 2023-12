Legea bugetului de stat pentru 2024, în dezbaterea Parlamentului. Opoziția a depus mii de amendamente Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20.00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor doua Camere. Votul final este programat miercuri. Guvernul […] The post Legea bugetului de stat pentru 2024, in dezbaterea Parlamentului. Opoziția a depus mii de amendamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de amendamente la Legea bugetului de stat, care intra luni in dezbaterea Parlamentului Mii de amendamente la Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2024, care intra de luni in dezbaterea Parlamentului. Termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget-…

- Guvernul a aprobat Legea bugetului de stat, dar si bugetul asigurarilor sociale. Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament si se asteapta adoptarea lor inainte de Craciun. Guvernul a transmis, in noaptea de joi spre vineri, lista actelor normative adoptate: -PROIECT DE…

- Legea austeritații, pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament, intra pe 1 noiembrie in vigoare. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale și se introduc taxe noi. Scutirea de impozit pe venit pentru IT-isti se elimina de la 1 noiembrie, in timp ce angajatii din constructii, agricultura…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Coaliția de guvernare modifica pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul urmeaza sa-și asume raspunderea in Parlament marți, la ora 18:00. Pe parcursul zilei au fost depuse mai multe amendamente, iar unele prevederi au fost modificate. Spre exemplu, impozitul pe cifra de afaceri a bancilor a fost…

- ​​Guvernul iși asuma marți raspunderea pe masurile fiscale. Proiectul de lege a ajuns la Parlament, unde senatorii și deputații pot depune amendamente, iar executivul se va intruni, in jurul orei 13.00, pentru a decide daca preia vreunul sau nu. Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, marti, de la…