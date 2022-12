Legea Bacșișului a fost adoptată Camera Deputatilor a adoptat decizional un proiect de lege care prevede evidentierea bacsisului pe nota de plata si pe bonul fiscal. Sumele care provin din bacsis vor fi distribuite angajatilor integral, iar banii din bacsis vor fi considerati venituri cu retinere la sursa, fara a fi cuprinse in baza de calcul a CAS si nici nu intra in zona de aplicare TVA. Astfel, operatorii economici au obligatia de a inmana clientului o nota de plata, in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client, a nivelului bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

