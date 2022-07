Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, in unanimitate ca neintemeiata, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au declarat oficiali ai CCR pentru Agerpres. Legea urmeaza sa ajunga la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat in conferinta de presa de marti seara ca este prematur sa faca vreun comentariu privind legea avertizorilor de integritate, deoarece actul normativ este momentan atacat la CCR de catre USR. Seful statului a adaugat ca este convins ca in final legea va fi intr-o…

- Mai multe organizatii, printre care ActiveWatch si Funky Citizens, vor sesiza Avocatul Poporului referitor la proiectul privind protectia avertizorilor in interes public, adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, si atrag atentia ca Romania risca sa intre in procedura de infringement, pentru ca actul…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre transpunerea directivei privind avertizorii de integritate, ca Parlamentul va face modificarile necesare, dupa ce procurorul-sef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca ia in calcul posibilitatea…

- Kovesi amenința Romania. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva privind avertizorul…

- Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, avertizeaza ca felul in care a fost transpusa in Romania directiva europeana privind avertizorul de integritate ar putea descuraja posibilii avertizori, ceea ce ar afecta nivelul de detectare a fraudei din UE. Kovesi ia in calcul sesizarea Comisiei…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța, intr-un comunicat dat publicitații joi, ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva…

- Sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a anuntat, joi, intr un comunicat de presa, ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de conditionarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania.Parlamentul a votat, miercuri, un proiect de lege care…