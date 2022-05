Legea asociației de proprietari a fost actualizata la inceputul anului 2020. Astfel ca, asociațiile de proprietari funcționeaza in baza unei noi legi. Printre schimbari se afla unele noutați cerute de catre cei care se organizeaza legal și corect. Drept urmare, sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le reținem la acest capitol, pentru anul in curs. Iata ce spune legea asociației de propretari pe ințelesul tuturor. Legea Asociației de proprietari a fost actualizata in 2020 Pentru cei care nu știu, legea asociaților de proprietari este vlabila in cazul proprietarilor, chiriașilor, asociaților de…