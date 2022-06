Stiri pe aceeasi tema

- Protestele fata de pretul carburantilor sunt perfect indreptatite, iar consumatorii au dreptul sa fie nemultumiti si sa nu cumpere de la comerciantii care au preturi foarte mari, a afirmat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la conferinta „Provocari concurentiale in noul…

- Legea anti-specula va avea prevederi clare in care se va spune ce este un pret nerezonabil de mare, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la conferinta "Provocari concurentiale in noul context economic", organizata de Consiliul Concurentei si Pria Events, relateaza…

- Principala cauza a cresterii de preturi in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, a afirmat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la conferinta “Provocari concurentiale in noul context economic”, organizata de Consiliul Concurentei si Pria Events. “Acum avem un razboi la…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a solicitat, miercuri, presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, sa finalizeze demersurile de avizare a proiectului de ordonanta de urgenta referitoare la masurile anti-specula avute in vedere de Executiv. „In urma cu doua saptamani, daca nu ma insel, ati prezentat…

- „Cand cumperi o masca cu 1 leu și o vinzi cu 10 lei, nu amenda de 1% te va speria, ci faptul ca putem sa-ți interzicem activitatea și sa-ți confiscam marfa și profiturile facute din aceasta activitate ilicita, deci masurile adiacente.”, a declarat miercuri Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului…

- Legea speculei este de inspiratie americana, acolo existand legislatie din perioada Razboiului Rece, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, precizand ca legea va sanctiona inclusiv situatiile de limitare a productiei in scopul cresterii preturilor. „Exista proiectul…