Legea anti-speculă, bazată pe directive europene abrogate și multă ambiguitate Una din directivele europene pe care se bazeaza Ordonanța de Urgența anti-specula, adoptata joi, este abrogata de mai bine de trei ani și jumatate ani iar documentul actual este plin de ambiguitați, acestea sunt principalele reproșuri pe care Consiliul Legislativ din Romania (CLR)le-a avut fața de textul propus de Guvern. Deși au avizat pozitiv Ordionanța, reprezentanții CLR au avut mai multe obiecțiuni. Una dintre ele se refera la Directiva 2008/95/CE, invocata printre argumente, doar ca aceasta nu mai este in vigoare din 14 ianuarie 2019, fiind abrogata. In plus, unele aliniate din OUG „sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

