Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul dezbate si aproba azi legea anti-specula, care are ca scop stabilirea unor categorii de bunuri si produse pentru care preturile nu pot creste nejustificat. Guvernul are, joi, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de OUG privind combaterea actiunilor speculative. Actul normativ va stabili…

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de OUG privind combaterea actiunilor speculative. Actul normativ va stabili unele categorii de bunuri si produse pentru care preturile nu pot creste nejustificat. De asemenea, va fi interzisa limitarea productiei acestor categorii de bunuri,…

- Potrivit anuntului oficial al Guvernului, pe ordinea de zi a sedintei programata pentru joi, de la ora 11.00, este un Proiect de Ordonanta de Urgenta privind combaterea actiunilor speculative si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul urmeaza sa stabileasca unele categorii…

- De numele lui Hubert Thuma știm deja ca se leaga numeroase probleme cu legea The post Problemele cu legea, inradacinate in familia baronului de Ilfov Hubert Thuma – „Ministerul dezvoltarii conjugale", la Culisele statului paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Problemele cu…

- Ancheta incendiara marca Culisele Statului paralel joi, de la ora 18:00, cu Anca Alexandrescu The post Ancheta exploziva marca Culisele Statului Paralel – Baronii locali care fac legea in politica, mana in mana cu interlopii și funcționarii publici appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Trei barbați din Bistrița-Nasaud și unul din Mureș au fost arestați preventiv pentru furt calificat The post Trei barbați din Bistrița-Nasaud și unul din Mureș, arestați preventiv! Au furat dintr-un depozit bunuri de cateva zeci de mii de lei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Proiectul de buget pentru compania CFR Calatori prevede o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, insa scumpirea trebuie aprobata de Guvern, a declarat joi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. The post Anunț pentru calatori! Se scumpesc biletele de tren appeared first on Realitatea…

- Președinții PNL și ALDE, Florin Cițu, respectiv Daniel Olteanu, au semnat protocolul de fuziune dintre cele doua partide, informeaza marți liberalii intr-un comunicat de presa. The post Președinții PNL și ALDE, Florin Cițu, respectiv Daniel Olteanu, au semnat protocolul de fuziune dintre cele doua partide…