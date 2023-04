Legea anti-deficit a României ratează condiția esențială a UE privind pensiile speciale Legea anti-deficit a Romaniei rateaza condiția esențiala a UE privind pensiile speciale Reforma sistemului de pensii speciale, una dintre condițiile esențiale stabilite de Comisia Europeana pentru ca Romania sa poata sa obțina fondurile UE de redresare care i-au fost alocate, nu este inclusa in proiectul de ordonanța de urgența care vizeaza reducerea deficitului deja excesiv al țarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

