Legea anti-avort din Polonia aduce prima victimă: o femeie de 30 de ani care a murit Legea anti-avort, adoptata acum și in Polonia, a adus o prima victima: o femeie de 30 de ani, care a decedat. Dupa moartea femeii insarcinate, care ar fi putut fi salvata daca avortul era inca legal, s-au starnit numeroase controverse politice și tensiuni sociale, relateaza Politico . Femeia a murit pe 30 septembrie la un spital din Pszcyna, in sudul Poloniei, ca urmare a legilor anti-avort impuse de puterea politica reacționar-conservatoare de la Varșovia. Cazul a fost facut public abia acum. Femeia a fost spitalizata in a 22-a saptamana a sarcinii, dupa survenirea prematura a amnioreei (ruperea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

