Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat miercuri proiectul legislativ care prevede ca soferii bauti, drogati sau fara permis, care au generat un accident rutier mortal, sa fie pedepsiti direct cu inchisoarea cu executare. Proiectul legislativ a fost propus de senatorului social-democrat Robert Cazanciuc și este cunoscut…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare. Robert Cazanciuc a explicat ca „Legea Anastasia" denumita…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…

- Persoanele care urca la volan fara permis, sub influenta alcoolului sau a drogurilor si provoaca accidente mortale vor face inchisoare, potrivit unui proiect de lege, dezbatut in Parlament. Initiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc, documentul prevede ca, in astfel de cazuri, instantele nu vor mai…

- OFICIAL| Legile Educației s-au ADOPTAT in Parlament: Ce prevederi au Legea Invațamantului Preuniversitar și Legea Invațamantului Superior La 5 ani de la momentul in care președintele Klaus Iohannis a lansat proiectul ”Romania Educata” au fost adoptate cele mai importanta legi din acest pachet: Legea…

- Deputații au adoptat, miercuri, un proiect de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, potrivit caruia suma asigurata pentru o locuința de tip A, una dintre cele mai rezistente, va crește la 130 de lei pe an, fața de 100 de lei…

- Camera Deputaților, for decizional, a adoptat miercuri modificari care vor permite atragerea de bani la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) care are de platit sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme cu milioane de clienți RCA.