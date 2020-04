Legea amanarii la plata a chiriilor in timpul pandemiei, trimisa la promulgare. Cum ar putea fi ceruta pasuirea si cine ar beneficia

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care permite chiriașilor sa solicite amanarea plații chiriilor pe perioada starii de urgența a fost votata in Parlament. Ea urmeaza sa ajunga la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Daca va intra in vigoare, chiriașii carora le-au fost afectate veniturile, in contextul pandemiei,…

- Potrivit proiectului, se va permite chiriașilor, persoane fizice și juridice, sa solicite amânarea plații chiriilor în timpul starii de urgența, în cazul în care, în contextul pandemiei, au fost afectați în urma pierderii veniturilor. Legea va intra în vigoare…

- Comisia de buget a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil la proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amanarea, la cerere, de la plata chiriei pentru folosinta imobilelor…

- Faciltatea se va aplica firmelor ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel puțin 15% in luna martie 2020 fața de media ultimului an calendaristic, in perioada de aplicare a starii de urgența. Chiria va fi decontata proprietarului de organul fiscal, conform datelor analizate de Profit.ro. …