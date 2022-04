In ultima ședința de guvern, premierul Nicolae Ciuca a aprobat un nou document care schimba modul de facturare a celor doua servicii, de energie electrica și gaze naturale. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.27/2022 reglementeaza acest aspect, sub forma unui formular unic de facturare, un amendament aprobat luni, 11 aprilie, de Senatul Romaniei. Un nou […] The post Legea adoptata de Senat in aceasta saptamana. Ce se intampla cu facturarea energiei electrice și a gazelor appeared first on IMPACT .