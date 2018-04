Stiri pe aceeasi tema

- Nota de adoptare tacita, pentru proiectul la care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 3 aprilie, a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Adrian Tutuianu.Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice si pentru…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…