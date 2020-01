Legea achiziţiilor publice blochează investiţiile De ani buni, o lege blocheaza desfasurarea in conditii normale si decente ca timp a achizitiilor publice derulate de administratiile publice, la care se adauga o alta procedura, la fel de stufoasa, pana ce un proiect este declarat sau nu eligibil. Nici proiectele depuse in situatii de urgenta nu au o soarta mai buna. Trec […] Articolul Legea achizitiilor publice blocheaza investitiile apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mod neașteptat si stanjenitor pentru familiile cu copii, Guvernul PNL refuza sa puna in aplicare legea votata in Parlament la sfarșitul anului trecut privind dublarea alocațiilor copiilor, ce ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Consider ca parinții celor 128.000 de copii din…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, considera ca daca lucrarile la centura Bacaului vor fi blocate din cauza lipsei finanțarii, orașul va fi condamnat la o aglomerație infernala. “Nu mi se pare corect sa tai banii la unul dintre cele mai importante proiecte ale acestui oraș!”, a declarat primarul Cosmin…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a luat masuri suplimentare in perioada trecerii dintre ani, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. In perioada 31 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020, politistii au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in…

- De Sarbatoarea Nașterii Domnului, politistii Inspectoratul de Poliție Județean Bacau au fost la datorie, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. Masurile luate de politistii care au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice și a sigurantei rutiere…

- Se discuta foarte mult in aceasta perioada despre inIțiativa dvs. “O CASA PENTRU FIECARE TANAR”. In ce consta acest proiect? Ce ofera Primaria? Bacaul se confrunta cu o problema importanta: prea mulți tineri pleaca din orașul nostru. Unii dintre cei ramași in Bacau se uita la București, dar și la Europa…

- La mijlocul acestei saptamani, la Centrul de Tineret a avut loc Agenda Tinerilor Bacauani 2020, o intalnire la care au participat reprezentanții ONG-urilor din Bacau, autoritați publice și foarte mulți tineri voluntari interesați de viitorul lor. In cadrul intalnirii au avut loc discuții despre finanțarile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Legea modifica și completeaza Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala,…

- Candidatul la președinție al Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, s-a aflat, zilele trecute, intr-o scurta vizita prin județul Bacau. Din echipa care a insoțit-o au facut parte, printre alții, europarlamentarul Dragoș Benea, deputatul Lucian Șova, și secretarul general al PSD, Mihai Fifor, precum…