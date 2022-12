Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, Administratia Prezidentiala.Actul normativ completeaza normele de inmatriculare a autovehiculelor si de radiere a acestora…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE. Citește și: Tanar agresat in gara Calinești. Suspectul a fost prins “Prin exceptie, (…) permisul de conducere pentru categoriile…

- Patrlamentul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede scaderea varstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Scade varsta minima de obtinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 la 18 ani, respectiv de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE Scade varsta minima de obtinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 la 18 ani, respectiv de la 24 la 21 ani pentru categoriile…

- In spațiul european de circulație s-au luat mai multe decizii privind modul in care se pot acorda anumite permise auto. Parte din aceste modificari se refera la acele categorii de șoferi care pot conduce mijloace de transport in comun. Este vorba de acele autovehicule „a caror masa totala maxima autorizata…

- Patrlamentul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede scaderea varstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani.

- Parlamentul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede scaderea varstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani.

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca luni, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de…