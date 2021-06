Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- In timp ce in Romania ajung saptamanal mii de tone de deșeuri periculoase din vest, noi ne trimitem aurul verde in China. Containere pline cu busteni taiati de pe aproape 10 hectare de padure din Prahova au fost descoperite in Portul Constanța. In documentele care insoteau lemnul, incarcatura era trecuta…

- Senatorul USR-PLUS Cristi Berea a depus o inițiativa legislativa prin care se elimina posibilitatea plații unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala. In prezent, proiectul e in dezbatere la Senat.Potrivit proiectului, se reintroduce pedepsirea faptei chiar…

- Senatorul USR-PLUS Cristi Berea a depus o inițiativa legislativa prin care se elimina posibilitatea plații unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala. In prezent, proiectul e in dezbatere la Senat.Potrivit proiectului, se reintroduce pedepsirea faptei chiar…

- Legea initiata de Guvern vizeaza cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin marirea nivelului de remunerare si eliminarea unor constrangeri.Potrivit actului normativ, rezervistii voluntari beneficiaza de indemnizatie de instalare egala cu solda de functie, la…

- Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, "pentru asigurarea cadrului general…

- Legea petrolului a fost promulgata marti de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astfel incat Romania poate rezilia contractele cu chinezii sau rusii, daca este pusa in pericol siguranta nationala.